В Новом Уренгое осудили водителя, который пьяным насмерть сбил девочку

В Новом Уренгое осудили водителя, который будучи нетрезвым сбил девушку насмерть и скрылся с места ДТП. Речь идет об аварии, которая произошла 11 ноября 2018 года. Водителя задержали почти сразу. На следующий день после трагедии появилась запись допроса, на котрой водитель признается, что пил весь день, а потом сел за руль «Опеля».

15-летнюю Соню он сбил на пешеходном переходе вечером. Девушка возвращалась с прогулки домой. Дело было возбуждено по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». В материалах уголовного дела сообщается, что водитель превышал скорость.

«Суд признал водителя виновным и назначил ему наказание в виде 5,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он лишен права управления транспортными средствами на 2 года 10 месяцев. С осужденного в пользу матери девочки, взыскана компенсация морального вреда 1,5 млн руб», – говорится в сообщении прокуратуры Ямала.

Новый Уренгой, служба информации

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