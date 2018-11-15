В Новом Уренгое за решётку отправили водителя, который насмерть сбил девочку на переходе

Водитель, сбивший в нетрезвом виде девочку насмерть в Новом Уренгое, помещён под стражу. Речь идёт о ЧП, которое произошло 11 ноября 2018 года. Девочка Соня переходила дорогу вместе с подругой по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент по дороге мчался «Опель». Сбив 15-летнюю девочку, он даже не притормозил, и скрылся с места ЧП.

В среду, 14 ноября, суд выбрал для предполагаемого виновника меру пресечения – два месяца под стражей. Об этом сообщает прокуратура Ямала.

Ранее было возбуждено уголовное дело по статье «нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, находившимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Его расследует полиция, но накануне следственный комитет запросил дело себе, аргументируя это большим общественным резонансом. Прокуратура пока не приняла решение по этой инициативе от СУ СК Ямала.

В соцсети на следующий день после трагедии появилось видео допроса предполагаемого злоумышленника. На нём мужчина, представляясь Косиловым Михаилом, сообщает, что весь день пьянствовал, а потом поехал кататься по городу. В этот момент он «сбил дитя».

Прокуратура Ямала сообщает, что злоумышленник является 33-летним жителем Краснодарского края.

Напомним, и.о. прокурора Нового Уренгоя – Сергей Афонин. В надзорной инстанции пояснили, что он лично курирует дело о ДТП со смертельным исходом.

Новый Уренгой, служба информации

Новый Уренгой. Другие новости 15.11.18

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