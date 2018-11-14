У полиции хотят забрать дело о гибели девочки в Новом Уренгое

Следователи хотят забрать у полиции дело об аварии в Новом Уренгое, в результате которой на пешеходном переходе погибла 15-летняя Софья. ЧП произошло 11 ноября вечером. Уже установлено, что пьяный водитель автомобиля «Опель» не притормозил перед пешеходным переходом и сбил насмерть девушку. Он даже не остановился, чтобы помочь ей, а скрылся с места ДТП. Его нашли в тот же вечер.

Следователи проявили инициативу и попросили у прокуратуры забрать дело из полиции себе, говорится в сообщении СУ СК ЯНАО. Письмо в надзорную инстанцию отправлено в среду, 14 ноября. Аргумент – высокий общественный резонанс. Ранее в соцсетях опубликовали видео допроса подозреваемого. В пресс-службе полиции заявили, что ничего не знают об этой записи, глава структуры Ирина Будькина вместо ответа на вопрос бросила трубку.

Согласно материалам расследования, две девушки переходили по нерегулируемому пешеходному переходу дорогу у торгового центра «Солнечный». Дело было возбуждено по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть гражданина).

Новый Уренгой, служба информации

Новый Уренгой. Другие новости 14.11.18

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