Прокуратура запретила следователям изымать у полиции дело о сбитой девочке в Новом Уренгое

Прокуратура Ямала не разрешила следователям забрать себе из полиции резонансное уголовное дело о гибели девочки под колёсами автомобиля в Новом Уренгое. Речь идёт о ЧП, которое произошло 11 ноября вечером. 15-летняя Соня переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент её сбил нетрезвый водитель на машине «Опель». Видеозапись его допроса ранее попала в соцсети. Его самого задержали и поместили под стражу на два месяца.

Отказ прокуратуры по ходатайству следователя, очевидно, является продолжением затяжного конфликта между двумя ведомствами. По версии надзорной инстанции, формулировки про общественный резонанс недостаточно для того, чтобы изъять дело у полиции и передать в СУ СК Ямала. «Руководитель следственного органа не привёл конкретные сведения, указывающие на невозможность объективного и всестороннего расследования уголовного дела в следственном отделе ОМВД», – мотивируют отказ в прокуратуре Ямала.

Там также сообщают, что следователь полиции достаточно опытный: он работает с такими делами с 2006 года. А вот у следователей СК таких дел было немного – всего одно за последние два года.

Новый Уренгой, служба информации

Новый Уренгой. Другие новости 19.11.18

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