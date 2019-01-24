В Новом Уренгое передали в суд дело пьяного водителя, который насмерть сбил девочку и уехал

В Новом Уренгое закончено расследование в отношении пьяного водителя, который сбил 15-летнюю девушку Соню на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП. Девушка скончалась на месте от травм. Резонансная авария произошла 11 ноября 2018 года. Уже на следующий день злоумышленника нашли. Ранее было раскрыто его имя – Михаил Косилов 33 лет, житель Краснодарского края. В соцсетях в первые дни после трагедии появилась часть допроса мужчины, где он признавался, что пил весь день, а потом сел за руль автомобиля «Опель».

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). За совершение этого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы до семи лет.

В прокуратуре Ямала напоминают обстоятельства ЧП. Там указывают, что водитель иномарки очень сильно превысил скорость. «11 ноября 2018 года в 17:19 мужчина, управляя автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, значительно превышая скоростной режим, на улице Сибирской совершил на пешеходом переходе наезд на несовершеннолетнюю. После этого скрылся. Девушка возвращалась с прогулки домой. От полученных травм она скончалась на месте», – говорится в сообщении надзорной инстанции.

Семья девочки предъявила водителю иск на два миллиона рублей.

Новый Уренгой, служба информации

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