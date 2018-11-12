В Новом Уренгое нашли водителя, который насмерть сбил девочку на переходе и скрылся (ФОТО)

В Новом Уренгое пьяный водитель сбил девочку и скрылся с места аварии. Девочка погибла. Страшная авария произошла накануне, 11 ноября, в воскресенье. Ещё вчера вечером обстоятельства ДТП были не ясны, хотя ЧП и обсуждалось в соцсетях, но уже утром 12 ноября госавтоиспнекция ЯНАО раскрыла подробности ЧП.

«11 ноября около 17 часов 20 минут на улице Сибирская водитель автомобиля Opel наехал на девушку на нерегулируемом пешеходном переходе. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. 15-летняя пешеход скончалась на месте до приезда «скорой помощи», – описали обстоятельства трагедии в ГИБДД Ямала.

В пресс-службе МВД Ямала комментировать информацию о возбуждении уголовного дела отказались, не объяснив причины. Телефон отдела пропаганды ГИБДД ЯНАО не отвечает. Согласно официальной справке МВД Ямала, злоумышленнник, сбивший девочку – 33-летний местный житель. Он уже дал признательные показания. Городской отдел полиции возбудил в отношении него дело по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатация транспортных средств повлекшее по неосторожности смерть человека». (Обновлено 12.11 в 10:46).

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Новый Уренгой, служба информации

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