Полиция Ямала отказывается комментировать видео допроса новоуренгойца, который насмерть сбил девочку (ВИДЕО)

Полиция Ямала не может прокомментировать видео допроса предполагаемого виновника аварии, в результате которой была сбита насмерть 15-летняя девочка. Запись, на которой мужчина рассказывает, что он «сбил дитя», распространяется в соцсетях с вечера 12 ноября 2018 года, в том числе она опубликована пользователями сообщества «ГОРОРО | Новый Уренгой» «Вконтакте».

На видео допрашиваемый мужчина представляется Косиловым Михаилом. Он рассказывает, что в собственности у него автомашина «Опель Астра» и ВАЗ 2107. И что он весь день пьянствовал, а потом поехал кататься по городу на «Опеле». Затем полицейский спрашивает у мужчины в кадре: «Почему ты здесь оказался, почему я не сплю?". А после: «Как покатался?". В ответ на это допрашиваемый отвечает: «Да разбил машину. Дитя сбил на пешеходном переходе».

Начальник пресс-службы МВД ЯНАО Ирина Будькина в ответ на вопрос агентства заявила, что видео допроса она не видела и в СМИ новости о нём не читала, а затем бросила трубку. Возможно, вопросы о видео вызывают раздражение у полиции в связи с тем, что такие записи, тем более с вопросами в несдержанном тоне, не должны попадать в публичное пространство в момент расследования уголовного дела.

Из некоторых пабликов видео уже удалили.

ЧП произошло ноября около 17:20 минут на ул. Сибирская. Пьяный водитель автомобиля «Опель» сбил на пешеходном переходе 15-летнюю Соню. Он протащил девочку ещё какое-то время по дороге, но даже не остановился, чтобы помочь ей, стремительно скрывшись с места аварии. По данным ГИБДД Ямала, злоумышленника нашли в тот же вечер. Сообщалось, что это 33-летний житель города. Было возбуждено уголовное дело.

Новый Уренгой, служба информации

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