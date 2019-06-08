Ямальские чиновники признали, что на свалке есть нарушения, после потасовки со стрельбой

Власти Ямала признали, что на полигоне в Губкинском, где недавно произошла потасовка со стрельбой из-за экологического конфликта, есть нарушения. Объект не оборудован системами защиты, которые бы не позволили грязным талым водам попасть в окружающие водоемы.

Конфликт между жителем города Александром Можаевым, который снимал нарушения на свалке, и администрацией полигона произошел 5 июня 2019 года. Полиция проводит по нему проверку. В мэрии отказались комментировать ЧП несмотря на то, что полигоном управляет муниципальное предприятие. Горожанин снимал, как грязные талые воды попадают в реки в окрестностях свалки. Сотрудники МУП «Автодорсервис» и представители полигона попыталсиь его остановить. В итоге Можаев выстрелил в воздух.

О конфлкте СМИ, в том числе и «Новый День», написали 7 июня. В этот же день в аккаунте ответственного за экологию департамента Ямала появился пост о проблеме. Как сообщается в инстаграме департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямала в пятницу, 7 июня, чиновники выезжали на свалку.

«В ходе контрольно-надзорных мероприятий, проведенных совместно с органами прокуратуры города Губкинский, управления Росприроднадзора, Роспотребнадзора и ЦЛАТИ по УФО по ЯНАО установлено, что существующая система защиты полигона, в том числе обвалования, не обеспечивает должным образом гидроизоляцию для удерживания талых вод, идущих с полигона. Для установления факта загрязнения водного объекта отобраны пробы воды из реки. В настоящее время принимаются меры о пресечении выявленного нарушения и привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности», – говорится в инстаграме чиновников.

Ранее Александр Можаев рассказал агентству «Новый День», что неоднократно обращался во все возможные инстанции по поводу загрязнения ручьев и рек зловонными водами со свалки. Но ведомства лишь перекидывали его письмо друг другу.

Губкинский, служба информации

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