На полигоне в Губкинском произошла потасовка со стрельбой

На мусорном полигоне в Губкинском случилась потасовка со стрельбой между жителем города и администрацией свалки. ЧП произошло 5 июня 2019 года. О нем стало известно от участника конфликта – горожанина Александра Можаева. Городской свалкой занимается муниципальное унитарное предприятие «Автодорсервис», его учредителем является мэрия. От них получить пояснения не удалось. В полиции уже занимаются инцидентом.

Как рассказал Можаев на своей странице в соцсети «Вконтакте», он пришел на свалку, чтобы снять видео о загрязненных водах, которые с полигона попадают в водоемы окрестностей, в том числе в реку Пяку-Пур (видео он уже опубликовал). После съемок к нему подошли сотрудники полигона, собщив, что он находился на чужой территории незаконно. Завязалась потасовка, во время которой он выстрелил в воздух.

«Когда я вышел из леса на автодорогу Губкинский -Пурпе в районе креста, они (руководитель МУП и сотрудники полигона) меня пытались заблокировать и изъять снятый мною материал. Инцидент закончился применением мною оружия ООП – выстрелом в воздух для предупреждения. Начальнику полигона ТБО потребовалась срочно «скорая», так как у него от страха подкосились ноги. Присутствующий начальник «Автодорсервиса» – господин Котик – от безысходного для него положения кричал», – написал г-н Можаев.

В беседе с агентством «Новый День» Александр Можаев добавил, что сразу после ЧП отправился в полицию, чтобы дать пояснения относительно применения оружия. Там пистолет у него изъяли. «Я написал обращение в суд в связи с неправомерным изъятием оружия. У меня есть все документы и разрешения на его ношение. Оружие я ношу исключительно с целью охраны – в лесу и на свалке могут быть дикие животные, медведи. Известно ведь, что медведи питаются отходами», – заключил собеседник.

Он пояснил, что уже много раз обращал внимание многочисленных инстанций на ситуацию с талыми водами от полигона, которые загрязняют ручьи вокруг. Но приходят только формальные отписки.

Как рассказали в областном полицейском главке агентству «Новый День», в дежурную часть полиции сообщение от руководства полигона поступило 5 июня. Администрация объекта сообщила, что на полигон проник неизвестный.

Правоохранители установили, что на свалке в этот период присутствовал защитник природы, который снимал на видео состояние объекта. Он закончил съемку и сел в автомобиль, чтобы выехать. Но был остановлен сотрудниками предприятия. «Мужчина произвел два выстрела в воздух из оружия, которое зарегистрировано в установленном порядке», – рассказали в полиции. Сейчас проводится проверка по данному факту. Процессуальное решение будет принято после ее окончания.

Заместитель главы Губкинского Евгений Кузнецов в беседе с агентством «Новый День» сообщил, что комментариев от администрации не будет. Получить комментарии в МУП «Автодорсервис» также не удалось. В открытом доступе не удалось найти действующих телефонов предприятия, несмотря на объявленную открытость и гласность мусорной реформы.

Губкинский, служба информации

Губкинский. Другие новости 07.06.19

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