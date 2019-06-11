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Среда, 12 июня 2019, 20:15 мск

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Полиция возбудила дело из-за стрельбы на свалке Губкинского

Полиция возбудила уголовное дело в отношении активиста, который из-за конфликта на городской свалке Губкинского выстрелил из своего пистолета. Речь идет об Александре Можаеве. Обстоятельства инцидента агентство «Новый День» уже описывало: Можаев пришел на полигон снимать, как талые воды с горы мусора стекают в водоемы в окрестностях города. В это время навстречу ему вышли представители МУП «Автодорсервис» и администрации свалки. По словам самого Можаева, он применил оружие, чтобы оппоненты не отобрали у него сделанные видеозаписи. По версии сотрудников полигона, Можаев угрожал им.

О появлении расследования сам Можаев написал на своей странице «ВКонтакте» 10 июня 2019 года. «Меня подозревают в угрозе убийства сотрудника полигона, который на самом деле лжец, который мне показывал средний палец и который симулировал свою болезнь. Фамилия данного лжеца – Бруско», – написал г-н Можаев и опубликовал постановление о возбуждении дела.

Ранее он рассказывал, что стрелял в воздух. Сотрудник полигона не был ранен. Дело по статье 119 УК было возбуждено вечером 5 июня 2019 года. Вместе с этим в ответ на вопрос агентства «Новый День» в управлении МВД Ямала 7 июня 2019 года говорили, что процессуальное решение еще не принято и что идет проверка по факту ЧП.

Позднее выяснилось, что отчасти активист был прав – полигон действительно не имеет нормальной гидроизоляции талых вод. В департаменте природных ресурсов ЯНАО несколько дней назад заявляли, что отобрали пробы и будут их исследовать.

Губкинский, Юлия Фролова

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