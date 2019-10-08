Главу полиции Ямала просят вмешаться в скандал вокруг полигона в Губкинском

Главу полиции ЯНАО Александра Удовенко просят вмешаться в конфликт вокруг мусорного полигона в Губкинском. В июне 2019 местный активист Александр Можаев снимал на свалке видео о загрязнении вод стоками. Его действиями были недовольны сотрудники муниципального предприятия «Автодорсервис», которое управляет полигоном. Завязалась ссора, г-н Можаев выстрелил в воздух. Полиция возбудила дело по ч.1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством). По версии сотрудника МУП Станислава Бруско, Можаев стрелял именно в него. При этом сам факт нарушений на полигоне уже признали региональные власти.

Обращение к г-ну Удовенко отправил адвокат Можаева Алексей Зорин 7 октября 2019 года. Документ разместили в телеграм-канале «КОП». Поводом для обращения к силовику стало развитие уголовного дела, и в том числе, требование о психиатрическом освидетельствовании активиста Александра Можаева. По версии юриста, настаивая на проведении экспертизы, силовики рассчитывают оказать давление на Можаева.

Пока получить подробные комментарии юриста и самого г-на Можаева не удалось. Неясно, почему вообще полицейские решили настаивать на психиатрическом освидетельствовании активиста.

Г-н Можаев является оппозиционером. Он привлекал внимание к проблемам работы АБЗ, благоустройства и экологии в Губкинском. Более того, его деятельность и он сам активно обсжудается в соцсетях. В том числе в местном сообществе «Губкинский» сам г-н Можаев публиковал документ,который якобыбыл прислан в мэрию. Это анонимный донос на самого Можаева о том, что активист, якобы, ругает власть.

Губкинский, служба информации

Губкинский. Другие новости 08.10.19

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