Депутаты Ноябрьска дали мэру Романову второй шанс

В Ноябрьске утвердили на второй срок мэра Алексея Романова. Решение приняла городская дума в четверг, 17 октября. Еще весной ямальский губернатор Дмитрий Артюхов критиковал руководство Ноябрьска за плохую уборку снега, однако летом стало ясно, что альтернативы на пост мэра нефтяной столицы нет. Романов в целом добился успехов и, несмотря на некоторые проблемы, получил шанс работать дальше.

В начале своей работы на посту мэра, в 2016 году, Алексей Романов признавал, что несмотря на потенциал, Ноябрьск не является современным городом. Тут нет крупных сетевых брендов – книжных, кинопрокатных. Не налажена работа с бизнесменами. Об этом он говорил в интервью агентству «URA.RU» в 2016 года.

Ситуация в 2019 году изменилась незначительно, но тем не менее подвижки существуют. И почти за четыре года главе удалось реализовать ряд прорывных инициатив.

Начал Романов с того, что «раскрыл» для горожан бюджетные процессы. По его инициативе муниципалитет первый в округе запустил портал «Бюджет для граждан».

Важным для экономики города стало создание «единого окна» для малого и среднего бизнеса, где, в том числе, в кратчайшие сроки можно оформить участок и разрешение на строительство. Это привело в город новых застройщиков.

Поступательно реализуются программы по переселению граждан из ветхого жилья – удалось переселить 8 тыс человек. В очереди на новое жилье остаются 40 тыс горожан . Более 400 аварийных и ветхих домов снесено. Многие освобожденные территории сегодня успешно осваиваются и застраиваются.

В заслугу г-ну Романову также можно поставить строительство и открытие магазина «Лента» и других сетевиков – «Бургеркинг», «KFS», ресторан «Перчини» и магазины «Детский мир» и «Дочки сыночки». Пару лет назад открылся частный кинотеатр депутата Анатолия Гампеля, которым управляет компания «Парксинема».

При Романове появился и крупный инвестпроект: в 2018 году открылся автоцентр «КамАЗ», материнская компания ОАО «РИАТ» инвестировала в проект более 200 млн рублей и намерена развивать его дальше. У самого Романова есть идеи по созданию логистического комплекса и модернизации сельхозкомплекса «Ноябрьский», которые он уже озвучивал широкой общественности.

Вместе с этим команда мэрии наводит порядок в градостроительной документации, что немаловажно для нормальной застройки и ремонта городского хозяйства.

В число заслуг г-на Романова можно отнести то, что запущен и успешно развивается проект «Умный город» – в том числе система видеонаблюдения, которая позволяет родителям в режиме онлайн наблюдать за детскими площадками.

Во время назначения новый мэр также говорил о планах по наведению порядка с долгостроями, включая реконструкцию центра «Ямал», за который принимались уже несколько раз и так и не смогли нормально закончить ремонт. Команда Романова нашла проектировщика, но зимой 2019 года контракт сорвался, весной выбрали нового подрядчика. Сейчас здание затянули сеткой, оно ждет ремонта. При этом наконец-то снесли позорный недостроенный Ледовый дворец.

На нового главу Ноябрьска возлагали большие надежды, связанные с благоустройством. Вновь избранный мэр заявил о необходимости повсеместно сделать доступной городскую среду для маломобильных граждан, продолжить строительство школ, детсадов, спортивных комплексов. А также оказать особую поддержку общественным организациям, занятым в социальной сфере.

Сам Алексей Романов соглашался, что в этом вопросе необходимо советоваться с населением. В период его работы как раз началась федеральная программа «комфортная среда», из бюджета выделили колоссальные средства на дороги, парки, дворы. В 2018 году в городе обустроили шесть многофункциональных игровых комплексов, в 2019 году открыли часть Городского Парка. Игровые комплексы в парке выполнены по европейскому типу.

Не смотря на критику, которой порой сопровождалась работа Романова, команда управленцев Ноябрьска не увязла в конфликтах, а сосредоточилась на решение социальных проблем, чем и заслужила доверие губернатора.

Напомним, Романову досталось тяжелое наследство. Прежний мэр Жанна Белоцкая превратила муниципалитет в кошмар для бизнесменов. Также город не раз попадал в федеральную повестку. Это и история с прославившимся на всю страну чиновнико-кокаинщиком Александром Горбань, суд над сыном самой Белоцкой, многочисленные хищения в сфере строительства.

Ноябрьск, служба информации

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