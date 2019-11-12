Ямальские ЛДПРовцы не готовы митинговать за возврат прямых выборов губернатора ЯНАО

Региональное отделение партии ЛДПР на Ямале поддержало митинг югорсих коллег, который проходил под лозунгом «Мы за возврат прямых выборов глав и губернатора!". Позднее ямальские либерал-демократы заявили, что не планируют проведение подобных акций в ЯНАО, где жители округа также не могут выбирать главу региона.

Митинг в Югре, участники которого требовали вернуть прямые губернаторские выборы, прошел в Ханты-Мансийске 10 ноября. Депутат заксобрания ЯНАО, заместитель руководителя фракции ЛДПР в окружном парламенте Иван Вершинин выложил на своей странице «ВКонтакте» фотографии в поддержу югорчан. «Ямальские и тюменские партийцы поддерживают своих югорских саратников!", – написал «ВКонтакте» Вершини и опубликовал свою фотографию, на которой он держит плакат.

Позднее г-н Вершинин в телефонном разговоре с корреспондентом «Нового Дня» заявил, что это не только его личная инициатива. Решение поддержать ХМАО планировалось и принималось региональным отделением партии. «У нас всеми мероприятиями заведует координатор ямальского регионального отделения партии ЛДПР Денис Садовников", – уточнил депутат Вершини. На прямой вопрос – поддержал бы он подобную акцию в ЯНАО, где также губернатора не выбирают, Иван Вершини ответил, что «сейчас не готов комментировать этот вопрос».

Денис Садовников заявил «Новому Дню», что ямальские либерал-демократы против отмены губернаторских выборов, но над этим вопросом «партийцы работают поступательно». «На сегодняшний момент будет логично, если позицию партии сначала отработает соседний регион», – прокомментировал координатор ямальского регионального отделения партии ЛДПР и подтвердил, что подобных акций на территории Ямала ЛДПРовцы пока не планируют.

Экс-глава фракции Заксобрания Ямала Валерий Степанченко заявил, что не следил за акцией протеста в Югре. При этом Степанченко неоднократно публично заявлял, что он категорически против отмены губернаторских выборов, а также протестует против того, чтобы ямальцы голосовали за тюменского губернатора.

«Моя позиция озвучена миллион раз. Другого мнения у меня нет. Прокомментировать порыв коллег, поддержавших Югру, не готов», – заявил «Новому Дню» депутат Степанченко.

Как сообщал «Новый День», весной 2019 года г-н Степанченко пытался внести в окружное заксобрание законопроект о возвращении прямых выборов региона, но его инициативу не поддержали единороссы. Свои аргументы против этого законопроекта озвучил вице-спикер заксобрания автономного округа Виктор Казарин.

Единоросс заявил, что не относится серьезно к законопроектам Степанченко и инициативу представителя ЛДПР назвал популистским шагом. По мнению г-на Казарина, система назначения губернатора и глав муниципалитетов хорошо себя зарекомендовала.

«Во-первых, такая система учитывает все особенности региона. Во-вторых, сокращаются затраты бюджета на проведение выборов, а в-третьих – в случае если назначенный глава муниципалитета не справляется с возложенными на него обязанностями, есть возможность оперативно назначить другого, более способного управленца. Более того, при такой схеме усиливается роль депутатского корпуса в принятии решений», – сказал Виктор Казарин.

Напомним, выборы губернатора Ямала отменили в 2014 году. Постепенно также были отменены всенародные выборы мэров – их заменили конкурсами.

Салехард, служба информации

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