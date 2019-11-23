Депутат заксобрания Ямала сохранил важный пост среди аборигенов

Президентом ямальской ассоциации коренных малочисленных народов Севера «Ямал – потомкам!» вновь избран депутат заксобрания ЯНАО Эдуард Яунгад. Такое решение было принято в Салехарде на 30-ом отчетно-выборном съезде ассоциации.

Участниками конференции стали 82 делегата. Выборы президента проводились открытым голосованием. Большинством голосов (71 из 82) главой ассоциации «Ямал-потомкам!» был выбран Эдуард Яунгад. Вторым претендентом на данный пост был руководитель Пуровского районного отделения ассоциации Роман Айваседо.

Депутат ямальского заксобрания Эдуард Яунгад возглавляет ассоциацию, призванную защищать интересы коренного населения Ямала, с 2015 года.

Как сообщил «Новому Дню» переизбранный президент, представители ассоциации приняли решение внести изменения в устав своей организации, которые касаются системы выборов.

«До февраля 2020 года в каждом филиале ассоциации «Ямал – потомкам!», а такие филиалы есть в каждом районе и городе округа, пройдут конференции, на которых будут избираться главы филиалов. Мы внесли изменения в устав: теперь выборы глав филиалов и президента будут проводиться раз в 4 года», – сообщил Яунгад.

Он также отметил, что сейчас активисты ассоциации готовятся к проведению акции, приуроченной к Дню Победы. «Весной в честь юбилея великой даты мы посетим ветеранов, ведущих кочевой образ жизни. Проедем по маршруту Тазовский район – Таймыр. Сейчас прорабатываем маршрут. Вероятнее всего, в путь мы отправимся на снегоходах», – анонсировал поезду Эдуард Яунгад.

Отметим, что во время отчетно-выборной конференции члены ассоциации также проголосовали и за новый состав правления. По предложению вновь избранного президента, в него вошли девять представителей местных отделений – Сергей Худи, Валентина Пырысева, Галина Косыгина, Алексей Салиндер, Эдман Неркаги, Ирина Окотэтто, Елена Рыбина, Валентина Шахова, Марина Минаева.

«В рамках съезда были организованы две открытые дискуссионные площадки, на которых эксперты из числа представителей профильных департаментов окружного правительства ответили на актуальные вопросы, волнующие коренные народы в сфере социальной поддержки, обеспечения жильём, традиционного хозяйствования, образования. Все прозвучавшие проблемы и предложения были внесены в резолюцию для дальнейшей работы», – резюмировал президент организации «Ямал-потомкам!».

Как сообщал «Новый День», на Ямале проживает 18,8 тыс кочевников – это коренное население округа, которое получает от региональной власти меры социальной поддержки. При участии самих кочевников в регионе разработана «Дорожная карта» по улучшению социально-экономического благополучия коренных малочисленных народов Севера.

По решению губернатора Ямала Дмитрия Артюхова с 2020 года с 3 до 5 тысяч рублей будет увеличена выплата так называемых «кочевых». Ежемесячное пособие кочевникам выплачивается с 2004 года. На протяжении 12 лет сумма «кочевых» оставалась неизменной – 2000 рублей. С января 2016 года выплаты подняли до 3000 рублей. В следующем году представители малочисленных народов Севера начнут получать по 5 тыс рублей в месяц. Для получения денег нужно подать заявку.

Также по просьбе самих ямальцев в ЯНАО принято решение почти в два раза увеличить закупочную цену на оленину. Уже в убойную кампанию-2019 заготовительные комплексы начнут выкупать оленину у общин коренных малочисленных народов Севера и малых оленеводческих предприятий по цене 450 рублей за килограмм.

По данным регионального департамента АПК, на Ямале оленеводством занимаются около 20 национальных общин, объединяющих 490 семей. В 2018 году общины сдали на убойные комплексы 640 тонн мяса оленя, в то время как оленеводы-частники – 170 тонн.

Салехард, служба информации

Салехард. Другие новости 22.11.19

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