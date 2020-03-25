Ямальский депутат, отвергнувший КПРФ, согласился возглавить ячейку справедливороссов

Экс-коммунист, депутат думы Ноябрьска Александр Зимин согласился возглавить городское отделение партии «Справедливая Россия». Как уточнил «Новому Дню» Зимин, он займет пост, если его кандидатуру поддержат его новые однопартийцы. Решение будет приниматься в апреле.

Рокировка Зимина интересна, как минимум, по двум причинам. Во-первых, меньше месяца назад депутат был членом партии КПРФ. Во-вторых, до недавнего времени лидером ноябрьских справедливороссов был влиятельный ямальский бизнесмен Анатолий Гампель. В декабре 2019 года Гампель на 65-ом году жизни скончался.

Как сообщал «Новый День», в самом конце февраля коммунист и депутат думы Ноябрьска Зимин заявил о выходе из партии КПРФ. От коммунистов он не просто отрекся, а публично раскритиковал главу окружного отделения партии КПРФ Елену Кукушкину.

Как заявил «Новому Дню» Александр Зимин, после этого он получил предложения от нескольких партий, включая «Единую Россию», но сделал свой выбор в пользу справедливороссов и вступил в ряды «СР».

Менее месяца ушло у депутата Ноябрьска на то, чтобы сменить партию и официально «зафиксировать» свое присутствие в «Справедливой России». Теперь Зимин подтверждает, что готов возглавить городское отделение «СР» в Ноябрьске.

«Будут еще кандидаты, будет голосование. Если выберут меня, то – да, я соглашусь возглавить городское отделение «Справедливой России» в Ноябрьске», – заявил Александр Зимин. Он уточнил, что ноябрьская ячейка «СР» была ликвидирована. В апреле она будет восстановлена. После чего у партийцев Ноябрьска официально сменится лидер.

45-летний Зимин был избран депутатом думы Ноябрьска седьмого созыва и прошел по многомандатному избирательному округу №1. Депутат – ветеран боевых действий. Работает заместителем директора частного учебного центра охраны «Легион». Также он входит в состав ноябрьской организации «Ветераны всех поколений».

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