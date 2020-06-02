Ямальские единороссы оценили итоги предварительного голосования, назвав их беспрецедентными

Ямальские единороссы 2 июня прокомментировали итоги праймериз. Предварительное голосование, на которое заявились 127 ямальцев, проходило в онлайн-формате с 25 по 31 мая. Теперь региональному отделению партии «Единая Россия» предстоит составить списки кандидатов, которые намерены баллотироваться в окружное заксобрание. Списки будут утверждены на конференции регионального отделения «ЕР».

Секретарь регионального отделения «ЕР», заместитель ямальского губернатора Алексей Ситников заявил, что Ямал вошел в число регионов с наибольшей активностью кандидатов и высоким конкурсом на место.

«Всего в итоговом списке на предварительное голосование было заявлено 127 кандидатов. На одно место в среднем претендовали 6 человек. Это люди разных сфер и призваний: есть тяжеловесы, политические мэтры, которых знают по конкретным делам – уже зарекомендовавшие себя депутаты, заслуженные врачи, представители социально-ориентированного бизнеса. Также в округе фиксировалась самая высокая явка по стране. Она составила более 7 % от общего количества избирателей. Всего за эту неделю на Ямале проголосовало 25699 ямальцев – цифра беспрецедентная, особенно для нового цифрового формата. Высокую активность проявляли жители Красноселькупского, Приуральского, Шурышкарского районов и в городах Губкинский и Салехард», – прокомментировал Ситников.

Народный отбор шел по двум бюллетеням. Путем онлайн-голосования первый бюллетень определил 11 лидеров по одномандатным округам Ямала. Задача второго бюллетеня – сформировать еще 11 региональных групп по 5 человек в каждой.

В списках одномандатников лидерами стали действующие депутаты заксобрания Алексей Денисов (Салехардский избирательный округ), спикер заксобрания Сергей Ямкин (Лабытнангский округ), Эдуард Яунгад (Тазовский округ), Игорь Герелишин (Надмымский округ), Олег Арно (Новоуренгойский округ), Светлана Каменская (Муравленковский округ), Виктор Казарин (Губкинский округ) и Василий Степанов (Пуровский округ). Также в списке лидеров Игорь Игнатьев, Надежда Гудкова и Виктор Гордиенко.

Спикер ямальского заксобрания Сергей Ямкин поблагодарил ямальцев за то, что они активно поддержали участников внутрипартийного отбора.

Как сообщал «Новый День», в этом году на праймериз «ЕР» в том числе заявились главы самых крупных городов и территорий Ямала. Это мэр Салехарда Алексей Титовский, мэр Лабытнанги Мария Трескова, глава Ноябрьска Алексей Романов, мэр Нового Уренгоя Иван Костогриз, главы Тазовского и Пуровского районов Василий Паршаков и Андрей Нестерук. Участником предварительного голосования стал и первый заместитель ямальского губернатора Алексей Ситников. Он был включен в состав Новоуренгойского одномандатного избирательного округа № 5.

Напомним, в сентябре 2020 года жителям Ямала предстоит выбрать депутатов нового созыва окружного заксобрания. Внутрипартийное голосование «ЕР» в этом году из-за пандемии коронавируса впервые проходило в онлайн-формате.

Салехард, Дарья Котова

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