На Ямале коронавирус за сутки подхватили полсотни человек

В ЯНАО общее число заболевших коронавирусом увеличилось до 2833 человек. За сутки подтверждено 56 новых случаев заболевания с клиническими проявлениями.

Как сообщает 9 июня оперативный штаб региона, почти все заболевшие – жители населенных пунктов, где выявлено 42 новых случая. Больше всего инфицированных в Новом Уренгое, где по оценке властей ситуация остается напряженной. На данный момент в газовой столице Ямала 667 заболевших. Всего в населенных пунктах зафиксировано 1307 больных коронавирусом. Это 46% от общего числа инфицированных в округе.

Остальные 54% – вахтовики. На месторождениях округа на сегодня подтверждено 1526 случаев Covid-19. Прирост за сутки – 14 новых случаев. Так, на предприятиях Нового Уренгоя 12 вновь заболевших, в Надымском и Губкинском районах по одному инфицированных.

Как уточняет оперштаб ЯНАО, еще 25 случаев Covid-19, выявленных на Ямале к 9 июня, относятся к разряду бессимптомного носительства.

В больницах Ямала остаются 412 пациентов. Как сообщал «Новый День», сегодня власти сообщили о новых случаях летального исхода. Пациенты с коронавирусом скончались в Новом Уренгое и в Ноябрьске. Общее число летальных исходов – 13.

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