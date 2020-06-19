«Полуголый политик», возмутивший ямальских волонтеров, покинул Общественную палату РФ

Экс-депутат Госдумы РФ, член Общественной палаты РФ (ОПРФ) Дмитрий Носов, на которого в прокуратуру жаловались ямальцы, сообщил о своем выходе из ОПРФ. Политик 18 июня написал об этом пост в своем аккаунте в Инстаграм и заявил, что намерен вернуться в Госдуму.

«ОПРФ до свидания! Я рад, что получил опыт работы в ОПРФ. И считаю, что много работы сделано и горжусь проделанной работой», – написал политик. Далее он перечислил свои основные заслуги и уточнил, что намерен продолжить политическую карьеру. «Сейчас я подбираю округ для выборов в Государственную Думу», – отметил Носов.

Жителям Ямала политик запомнился одиозным роликом в Инстаграм. В феврале он записал видео, на котором сидит с голым торсом в плетеном кресле и рассуждает на «важную, но интересную тему» – благотворительной помощи смертельно больным детям.

Как сообщал «Новый День», ямальский активист Алексей Шевцов и лидер волонтеров движения «Право на жизнь» Ольга Грановская заявили, что данное видео – возмутительно. Ямальцы считают, что поведение, слова, тон Носова – недопустимы и аморальны. И политик не имеет морального права обвинять в мошенничестве волонтеров, собирающих деньги для детей. Ямальцы направили обращение в Генпрокуратуру РФ, ФСБ и непосредственно в Общественную палату РФ. Также жители Ямала потребовали исключить Носова из состава ОПРФ.

Помимо этого ямальцы напрямую обратились к Носову и написали ему: «Почему вы с такой усмешкой говорите о проблеме нашей страны? Почему вы оскорбляете людей? Почему вы смеетесь над больными малышами? Почему вы в своем аккаунте поддерживаете комментарии, где пишут про смерть детей? Почему вы не помогаете добиваться выделения квот для этих детей? Им положено! Я считаю, что таким как вы – не место в Общественной палате РФ. И на ваши высказывания должны обратить внимание депутаты и органы власти».

Кратко напомним, Дмитрий Носов – дзюдоист, олимпийский медалист, активист антинаркотического движения «АнтиДилер. В 2011 году был избран в Госдуму РФ по списку ЛДПР. В 2015 году Жириновский исключил Носова из партии после инициированного им скандала с задержанием рэпера Гуфа, который после концерта якобы употребил «запрещенные препараты». Либерал-демократы обвинили Носова в самопиаре, который не имеет отношения к партии. После этого Носов стал членом Общественной палаты РФ, представителем которой и являлся до вчерашнего дня.

Москва, Салехард, Дарья Котова

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