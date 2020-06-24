Политологи прокомментировали призыв члена избиркома не голосовать за Конституцию

Член участковой избирательной комиссии №514 города Надыма Андрей Бабушкин, опубликовавший в социальных сетях видео-ролик, где призывает ямальцев отказаться от участия в общероссийском голосовании с 25 июня по 1 июля, представляет интересы партии КПРФ.

Как выяснилось, автор видео два года назад вошел в состав комиссии от коммунистической партии. По словам источника, знакомого с ситуацией, такой выход в сеть вполне обусловлен позицией партии и это лишь один из этапов плановой пиар-кампании. Накануне коммунисты вышли с онлайн митингом. «Мы идем и голосуем против», – озвучивала ряду СМИ лидер КПРФ на Ямале Елена Кукушкина.

Как сообщал «Новый День», Андрей Бабушкин заявил: «Друзья, коллеги, земляки, хотел бы обратиться к вам и высказать свою позицию по поводу так называемого голосования, назначенного на 1 июля по поправкам в Конституцию. Данная процедура, я считаю, является бессмысленной и даже опасной».

По мнению политолога Шамиля Рака, если цепочка событий имеет под собой серьезные основания, то сделано всё с политической неуклюжестью. «В региональном контексте такая позиция вряд ли будет услышана жителями. Тем не менее, создать резонанс в небольшом городке, и при этом не испортить репутацию – очень тяжело. Негатив придает еще один факт – отработка заявления Бабушкина в штабе Навального. Зря ямальские коммунисты связались с несистемной оппозицией, в команде Зюганова этого могут не понять. Тем более, похоже, что Бабушкин собрался баллотироваться в депутаты регионального парламента от КПРФ. Не удивлюсь, что предположение вполне может быть истинным замыслом», – поделился мнением эксперт.

Ранее в разговоре с журналистом РИА «Новый день» глава окружного избиркома Андрей Гиберт признал, что Бабушкин член избирательного участка и привлекается к работе на общественных началах, то есть не получает заработную плату. Г-н Гиберт считает, что поступок Бабушкина – его личная инициатива, которая не имеет никакой связи с избиркомом. «У нас на территории округа все спокойно», – заявил он.

Надым, Салехард, Дарья Котова

Надым, Салехард. Другие новости 24.06.20

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