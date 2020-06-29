Коммунисты Ямала определились с кандидатами в депутаты окружного заксобрания: пришлось привлечь «варягов»

Ямальские коммунисты в субботу, 27 июня, определились со списком партийцев, которые будут баллотироваться в депутаты окружного заксобрания. Кандидатов на все округа не хватило.

Из 11 одномандатных округов ямальское отделение КПРФ на предстоящие выборы выдвинуло кандидатов только по семи округам, «списочники» в составе 34 человек (из возможных 55-ти) закроют девять региональных групп.

В числе «паровозов» региональных групп два тюменца – оба действующие депутаты облдумы региона-соседа. Это Юрий Юхневич, который возглавит Надымскую региональную группу №4. И Иван Левченко, известный ямальцам и жителям «тюменской матрешки» по предвыборной кампании на пост губернатора Тюменской области. Г-н Левченко возглавит Губкинскую региональную группу №10.

Лидер ямальских коммунистов, глава регионального отделения КПРФ Елена Кукушкина станет номером один в списке по избирательному округу №7 (Ноябрьск). Кстати, в Ноябрьскую группу №8 лидером внесен еще один известный оппозиционер, беспартийный депутат думы Ноябрьска Александр Бондарчук. При этом и Кукушкина, и Бондарчук также будут баллотироваться по одномандатным округам, но при этом поменяют их – первая в восьмом, а второй в седьмом, соответственно.

Самый сложный округ, захватывающий Салехард, будет представлять первый секретарь Салехардского городского отделения КПФР Людмила Журавлева. Она, напомним, как и Елена Кукушкина начинала политическую карьеру в Екатеринбурге. В список вместе с Журавлевой также попал тюменец Леонид Липа – помощник действующего депутата облдумы Тюменской области от КПРФ Тамары Казанцевой. Да и сама г-жа Казанцева примет участие в ямальской кампании, ее включили в список Новоуренгойской группы.

Таким образом коммунисты-списочники, даже с привлечением «варягов», будут представлены не во всех округах. Например в Пуровском районе и Муравленко коммунисты не заявили ни списочников, ни одномандатников.

Как оценил ситуацию один из пока еще действующих депутатов регионального заксобрания, это может свидетельствовать о том, что коммунисты ЯНАО оказались не готовы к выборам. «У них мало своих кандидатов, много людей, приглашенных их других регионов. К примеру, в регсписках в Тазовском и Ямальском районах, в Лабытнанги, Приуральском и Шурышкарском районах за мандат будут бороться не жители ЯНАО. Это говорит о слабой подготовки партии и о дефиците сильных кандидатов», – прокомментировал на условиях анонимности собеседник агентства.

Лидер ямальских коммунистов Елена Кукушкина, напротив, считает, что партия смогла выставить на предстоящие выборы сильных, статусных кандидатов и, главное, проверенных партийцев.

Елена Кукушкина отметила, что представители регионального отделения КПРФ изначально не планировали «покрывать» все избирательные округа Ямала.

Оценивая приход кандидатов из других регионов, включая Тюмень и Екатеринбург, Елена Кукушкина подчеркнула, что это нормальная практика и многие партии так себя подстраховывают. «Важно еще то, что на таких депутатов сложно давить. У нас же был опыт в Ноябрьске, когда наш однопартиец, депутат думы Ноябрьска Александр Зимин «громко» вышел из партии. И он это сделал не потому, что конфликтовал с нами, а потому, что на него оказывалось давление», – резюмировала Елена Кукушкина.

Напомним, на одном из недавних заседания окружного заксобрания, когда депутаты должны были определить дату главных региональных выборов, Елена Кукушкина предложила перенести ямальские выборы на декабрь. Такой перенос Елена Кукушкина объяснила тем, что в округе сложилась неблагоприятная ситуация с пандемией коронавируса. Единороссы с такой постановкой вопроса не согласились, выборы на Ямале назначены на 13 сентября.

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