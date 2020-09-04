ВЦИОМ: Ноябрьск определился с выбором своих кандидатов в окружное заксобрание

Стало известно, за кого проголосуют ямальцы на предстоящих выборах в окружное законодательное собрание. Согласно обнародованным результатам опроса ВЦИОМ, большинство кресел в парламенте займут единороссы.

Интересная ситуация складывается в Ноябрьске, где политическая борьба ведется сразу по двум избирательным округам. Абсолютным лидером по доверию граждан стала действующий замглавы Надежда Гудкова. Избиратели знают ее по реальным делам, в городе она курирует социальный блок. В зоне ответственности управленца образование, молодёжная политика, спорт, здравоохранение, соцзащита. Гудкова известна среди 73% респондентов, готовы голосовать «за» 34% от числа опрошенных.

У электората в качестве альтернативы – беспартийный кандидат, выдвинутый от КПРФ, Александр Бондарчук, среди самых известных высказываний которого – о желаемой большой зарплате и кабинете. Он, напомним, считает, что у депутатов сегодня нет мотивации и полномочий, чтобы грамотно и плодотворно работать, поэтому слуги народа должны получать за свой труд денежное вознаграждение.

«Это очевидный PR-провал», – отметил политолог Алексей Климовский.

Елену Земенкову от ЛДПР поддерживают 7% опрошенных, справедливоросса Игоря Пронина – 3% ноябрян.

По восьмому округу в Ноябрьске лидерство также за единороссом. Виктор Гордиенко, возглавляющий Станцию скорой помощи, известен в городе. У доктора стабильный позитивный контекст, он в рамках опроса ВЦИОМ получил поддержку 23% респондентов. В 2 раза ниже рейтинги оппозиционных кандидатов. Поддержать скандально известного либерал-демократа Дмитрия Бавдурного и лидера ямальских коммунистов Елену Кукушкину готовы по 11% опрошенных.

Предвыборная кампания оппозиционных партий не отличается оригинальностью. ЛДПР без хедлайнера ямальского реготделения Ивана Вершинина не справляется с амбциозной задачей по раскрутке и усилению бренда партии. Но не уступает КПРФ и пока сохраняет звание партии номер 2 на Ямале.

«ЛДПР свела свою стратегию к раскрутке партийного бренда. Однако это ошибочный путь – само по себе повторение и без того знакомого всем образа не работает как агитация, так как не содержит конкретного посыла для избирателя, мнимой или реальной причины отдать за них свой голос», – комментирует Алексей Климовский.

В целом по региону, этим летом сохраняется тренд роста рейтинга «Единой России», показатели по остальным партиям практически не изменились. На вопрос «Если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы в Законодательное Собрание ЯНАО, то за какую партию Вы проголосовали бы?» – 39% опрошенных в регионе поддерживают партию «Единая Россия». На втором месте ЛДПР – 18% (апрель 2020 г. – 17%), на третьем КПРФ – 11% (апрель 2020 г. – 10%). «Справедливая Россия» 7% (апрель 2020 г. – 7%). Ответ «за другую партию» выбрали 6% опрошенных, «испортил бы бюллетень» – 1%, «не участвовал бы в голосовании» – 5%, затруднились ответить на вопрос – 12%.

Выборы депутатов заксобрания Ямала седьмого созыва назначены в округе на 13 сентября. Из-за пандемии коронавируса срок голосвания продлен на три дня.

Ноябрьск, Дарья Котова

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