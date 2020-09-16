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Среда, 16 сентября 2020, 15:49 мск

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Избирком ЯНАО официально утвердил победителей выборов

Избирком ЯНАО 16 сентября утвердил результаты выборов депутатов ямальского заксобрания. Официльные данные сегодня будут опубликованы на сайте избиркома и в социальных сетях.

Заксобрание ЯНАО седьмого созыва будут представлять четыре парламентские партии – «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». Из 22 мандатов 18 получат единороссы, по одному месту в окружном парламенте займут КПРФ и спраедливороссы. Два мандата у ЛДПР.

У партии «Единая Россия» 11 кандидатов, победивших по одномандатным округам, и семь человек пройдут по партийным спискам. В списках, утвержденных сегодня окружным избиркомом, восемь фамилий единороссов, которые были депутатами заксобрания шестого созыва. Это Алексей Денисов, спикер Сергей Ямкин, Олег Арно, Светлана Каменская, Виктор Казарин, Василий Степанов, Игорь Герелишин и Эдуард Яунгад.

Еще десять кандидатов от «ЕР» – это первый заместитель губернатора ЯНАО Алексей Ситников, ямальский сенатор Георгий Ледков, мэр Лабытнанги Марина Трескова, глава Надымского района Леонид Дяченко, глава Пуровского района Андрей Нестерук, экс-мэр Нового Уренгоя Иван Костогриз. Также в списке победителей Игорь Игнатов, замглавы Ноябрьска Надежда Гудкова, Виктор Гордиенко, Тамара Полякова.

Таким образом в новом составе депутатов не окажется сразу некоторых известных персон-единороссов, которые заседали в заксобрании ЯНАО шестого созыва. Это директор региональной авиакомпании «Ямал» Василий Крюк, певица Елена Лаптандер. Отказались от депутатства и два представителя из пула «нефтегазовых генералов» – гендиректор ООО «Газпром добыча Уренгой» Александр Корякин и глава ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Игорь Крутиков.

Коммунистов в региональном парламенте как и прежде будет представлять лидер регионального отделения КПРФ Елена Кукушкина. От «Справедливой России» в заксобрание пойдет Максим Лазарев. Кому достанутся два мандата ЛДПР – пока вопрос. Избирком утвердил Владимира Жириновского, который возглавлял региональный список, и Александра Голубенко. С большой долей вероятности мандаты достанутся Александру Голубенко, а место Ивана Вершинина, который публично отказался от депутатства, займет депутат думы Тюменской области Денис Садовников.

Салехард, Дарья Котова

Салехард. Другие новости 16.09.20

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