Губернатор Артюхов перетасовал состав ямальского правительства

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов перераспределил полномочия между членами правительства ЯНАО. Об этом 21 сентября сообщили в пресс-службе окружного правительста.

Свой пост покинул первый заместитель губернатора Алексей Ситников, который стал депутатом ямальского заксобраня седьмого созыва. В пресс-службе окружного правительства «Новому Дню» сообщили, что трудовой договор с Ситниковым был прекращен 18 сентября в связи с переходом на выборную должность.

Место первого заместителя губернатора занял Александр Калинин, который до этого момента был просто замом Артюхова. Под кураторство Калинина переходят ключевые сферы. «В новой должности Александр Калинин будет курировать сферы экономики, государственного заказа, имущественно-земельных отношений, торговли и продовольствия, природно-ресурсного регулирования и развития нефтегазового комплекса», – сообщает пресс-служба ямальского губернатора.

Новый член ямальского камбина – экс-мэр Муравленко Александр Подорога будет отвечать за транспорт, дорожное хозяйство, строительство и жилищную политику.

Сергей Карасев, являющийся заместителем губернатора, будет по-прежнему руководить департаментом государственного жилищного надзора автономного округа, курировать проведение капитального ремонта, работу жилищно-коммунального комплекса и обращения с твёрдыми коммунальными отходами, досрочный завоз. Кроме того, к Сергею Карасеву переходят госнадзор в области племенного животноводства, деятельность агропромышленного комплекса, ветеринарии.

Место заместителя губернатора ЯНАО, руководителя аппарата Натальи Фиголь, которая также переходит на работу в заксобрание, с приставкой «и.о." заняла Светлана Твердовская.

Таким образом кабмин Ямала представляют 10 человек. Это вице-губернатор Ирина Соколова, первый заместитель губернатора Александр Калинин. И заместители Артюхова: Аркадий Бессонов, Татьяна Бучкова, Александр Подорога, директор департамента государственного жилищного надзора Сергей Карасев, директор департамента внешних связей Александр Мажаров, директор департамента финансов Альбина Свинцова, и.о. руководителя аппарата губернатора Светлана Твердовская, директор департамента информационных технологий и связи Кирилл Албычев.

Салехард, Дарья Котова

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