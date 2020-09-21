На Ямале глава Пуровского района ушел в отставку ради депутатского мандата

Глава Пуровского района Андрей Нестерук досрочно сложил свои полномочия. Его отставку в понедельник, 21 сентября, приняли депутаты районной думы.

До избрания нового главы обязанности мэра Пуровского района будет временно исполнять Антон Колодин. «Новый День» сообщал, что отставка Нестерука – событие давно ожидаемое. Градоначальник по итогам выборов вошел в состав депутатов ямальского заксобрания седьмого созыва.

В июле 2020 года заместителем Нестерука был назначен первый заместитель директора департамента природно-ресурсного регулирования ЯНАО Антон Колодин, который фактически руководил районом с этого момента. Он и считается главным претендентом на пост главы Пуровского района. Конкурс на должность главы стартует с 25 сентября. Итоги конкурса подведут 21 октября.

Как сообщал «Новый День», в администрации Пуровского района с весны обсуждается и возможная отставка первого заместителя главы Нонны Фамбуловой. В деятельности чиновницы, по данным источников агентства «Новый День», нашли нарушения и конфликт «этического содержания».

Пуровский район, Дарья Котова

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