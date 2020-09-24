Бывший заместитель ямальского губернатора получил новую должность

Экс-первый заместитель губернатора ЯНАО Алексей Ситников в четверг, 24 сентября, занял пост первого заместителя председателя заксобрания ЯНАО. Вице-спикера окружного парламента депутаты выбирали тайным голосованием.

На сегодняшнем – первом заседании заксобрания седьмого созыва, рассматривался вопрос об избрании спикера парламента ЯНАО, первого заместителя и заместителя. Как сообщал «Новый День», кресло спикера за собой сохранил Сергей Ямкин, за которого законотворцы дружно отдали свои голоса.

В бюллетень, который раздавался депутатам для выбора первого заместителя и заместителя, были внесены три фамилии: экс-первый замгубернатора Ямала Алексей Ситников, экс-заместитель губернатора ЯНАО, руководитель аппарата Наталья Фиголь и депутат со стажем Виктор Казарин.

За Ситникова были отданы все голоса. И по итогам голосования он сегодня был объявлен первым заместителем Сергея Ямкина. Должность заместителя досталась Виктору Казарину.

Как сообщал «Новый День», Алексей Ситников покинул свой пост в правительстве ЯНАО 18 сентября – в связи с переходом на выборную должность. Ранее сообщалось, что г-н Ситников меняет госслужбу на депутатство, чтобы усилить позицию единороссов в парламенте ЯНАО.

Салехард, Дарья Котова

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