В проблемном районе Ямала переизбрали главу

В Тазовском районе ЯНАО во вторник, 20 октября, озвучили имя главы района. Как и ожидалось, свой пост сохранил действующий градоначальник Василий Паршаков.

На конкурс заявились три кандидата, до второго тура дошли Василий Паршаков и Александр Курочкин.

«Сегодня состоялось внеочередное заседание думы Тазовского района. В ходе открытого голосования парламентарии избрали руководителя муниципалитета. Депутаты поддержали кандидатуру Василия Паршакова единогласно. После торжественной церемонии принятия присяги, вновь избранного руководителя территории поздравил с назначением заместитель губернатора ЯНАО Аркадий Бессонов», – сообщается на сайте районной администрации.

Как сообщал «Новый День», конкурс на место главы района был объявлен 22 сентября. Наши собеседники предполагали, что выборный процесс пройдет без шумихи: сложностей в данной территории Ямала много. В такой агломерации сложно найти даже технических кандидатов, которых можно было бы противопоставить действующему мэру.

«Сейчас главная головная боль у руководства района – ситуация в Газ-Сале, а также жилищное строительство в национальных поселках Антипаюте и Гыде – это пороховая бочка. Ясно, что губернатор никому спуску не даст, несмотря на удаленность территории и другие отговорки», – делился мнением инсайдер «Нового Дня».

Напомним, в 2020 году было принято решение о преобразовании Тазовского района в муниципальный округ.

Тазовский район, Дарья Котова

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