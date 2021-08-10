Артюхов о дороге Салехард – Надым: «Подрядчик заложил грунт, который не должен был там находиться»»

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, совершая традиционный автомобильный объезд региона, ответил на вопросы о состоянии участка новой автотрассы Надым – Салехард, который весной стал непроходимым из-за грязи.

Как сообщает корреспондент РИА «Новый День», Дмитрий Артюхов рассказал, что подрядчик, который доделывал последние 10 км дороги перед открытием, во-первых, работал в зимнее время, во-вторых, заложил влагонасыщенный грунт, который не должен был там находиться. Весной все вскрылось.

Напомним, проблемы на трассе начались весной, из-за подтоплений и грязевых потоков. В результате трасса была частично перекрыта для ремонтных работ. Решение о полном закрытии было принято в июне «в связи с выявлением дефектов и повреждений автомобильной дороги, создающих угрозу безопасности дорожного движения». 4 августа дорожники пообещали, что после восстановительных работ дорожное полотно сможет выдержать осенние дожди и повышенную сырость.

«Сейчас идут гарантийные работы, – рассказал накануне губернатор Артюхов во время рабочей поездки по округу. – Были у меня вопросы, почему никто не сказал, что не надо спешить ее открывать, а если открывать, то заранее предупредить, что весной будут сложности. Проблема в неправильной коммуникации. Сказали, что дорога открыта. Но когда выяснили, что были допущены нарушения, нужно было проинформировать. Мы бы четко сказали людям: зимой по ровной дороге до Надыма долетаем за 4 часа, но весной будут ограничения. Доработаем в летний период, а в новом сезоне забудем об этих проблемах. И вопросов не было. Мы ее ждали 90 лет, ещё бы один сезон работ можно было подождать. Кадровые решения в связи с этим сделаны. Но факт есть факт – дорога была тяжелая». В любом случае, подчеркнул Артюхов, сделано огромное дело – построено более 300 км дороги по тундре.

Как уже сообщал «Новый День», вчера началась традиционная поездка губернатора ЯНАО по региону. Дмитрий Артюхов проедет за рулем автомобиля от Салехарда до Ноябрьска. «Впереди – больше тысячи километров и около 10 остановок в наших городах и поселках, – написал губернатор в соцсетях. – В каждом городе пообщаюсь с жителями. Первую встречу проведем уже сегодня в Надыме. Жду всех в 19:00 на набережной озера Янтарного», – сообщил Артюхов в соцсетях

Салехард, Елена Владимирова

Салехард. Другие новости 10.08.21

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