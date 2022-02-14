Пациенты Новоуренгойской больницы возмущены питанием

Департамент здравоохранения Ямала обещает провести проверку качества питания в новоуренгойской больнице после жалоб пациентов. Об этом представитель ведомства 14 февраля 2022 года написал в соцсетях.

Несколько жалоб написали пациенты под постом о том, что врачей в Губкинском кормят исключительно ресторанной пищей.

«В Новом Уренгое в онкологии помоями кормят. Кушать невозможно», – написала одна из пациенток в группе «ЧП Ямал».

«Согласна, питание в Новом Уренгое отвратное. От вида и запаха этой пищи выворачивает наизнанку», – согласилась с ней другая подписчица группы.

В ответ представитель Депздрава написал, что питанием пациентов в Новоуренгойской ЦГБ занимается компания ООО Раида».

«Контролирует процесс главная медсестра городской больницы, диетические сёстры следят за качеством, рационом, соблюдением диетических рекомендаций, ежедневно осуществляют бракераж. По вашему обращению будет проведена проверка», – ответили представители ведомства.

У компании «Раида» есть контракт на 64 млн рублей с Новоуренгойской городской больницей на оказание услуг питания. Сама компания зарегистрирована в Башкортостане.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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