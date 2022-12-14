Поставщиков питания новоуренгойской больницы оштрафовали за прокисшую сметану и просроченные яйца

Компанию, на которую жаловались пациенты новоурегойской больницы, повторно оштрафовали за нарушение процессов приготовления пищи. Речь идёт о фирме ООО «Раида», которая по госконтрактам поставляет питание в ЦГБ Нового Уренгоя и психоневрологический диспансер.

В прокуратуре Ямала 14 декабря рассказывают: в мае 2022 года компанию уже привлекали к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ за допущенные нарушения обязательных требований к продукции. И тогда штраф составил 150 тыс. рублей. Летом 2022 года состоялась повторная проверка. И ревизоры снова нашли нарушения. На этот раз компанию привлекли по ч. 3 той же статьи КоАП (нарушение изготовителем требований технических регламентов).

«В ходе проведения новой проверки установлены аналогичные нарушения качества и безопасности пищевых продуктов: обнаружена продукция с истекшим сроком годности, на готовой пищевой продукции отсутствовала маркировка о дате реализации и др», – напоминают в надзорной инстанции.

Проверка проводилась в помещении, где «Раида» готовит еду для больниц – Новый Уренгой, ул. Северная коммунальная зона, д. 7а. Там нашли 326 просроченных яиц, 35 кг просроченного сливочного масла, прокисшую сметану в ведре.

«В холодильном оборудовании с маркировкой «Молоко», обнаружено белое пластиковое ведро с неизвестным содержимым белого цвета густой консистенции, по запаху напоминает прокисшую сметану, без информации о дате изготовления, о наименовании продукции, сроках годности и условий хранения, без информации об изготовителе»,– говорится в материалах суда.

Кроме того, ревизоры нашли нарезанную колбасу без маркировки, крупы без документов.

Арбитражный суд оштрафовал компанию на 40 тыс. рублей.

На питание пациенты новоуренгойской больницы пожаловались в феврале 2022 года. Департамент здравоохранения ЯНАО провёл проверку и не нашёл никаких нарушений.

Сами представители компании писали в агентство «Новый День» письмо с обвинениями, в котором уверяли, что никаких жалоб на них не поступало.

Новый Уренгой, Юлия Фролова

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