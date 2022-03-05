После жалоб пациентов Новоуренгойской больницы поставщики сменили повара

Комиссия не нашла нарушений в питании пациентов Новоуренгойской больницы. По данным Депздрава ЯНАО, вкусовые качества обедов соответствуют нормам. Ранее пациенты жаловались на качество питания в больнице, в том числе упоминали, что «в онкологии» кормят помоями».

Департамент здравоохранения Ямала в ответ на запрос агентства «Новый День» озвучил итоги проверки организации питания в новоуренгойской ЦГБ. Она проводилась с 20 по 28 февраля. Больных в учреждении кормит компания ООО «Раида».

В состав комиссии, которая проверяла питание, вошли: диетическая сестра больницы, заведующий пищеблоком «Раида», ведущий юрисконсульт контрактной службы, главная медсестра и специалист по связям с общественностью.

По данным Депздрава, пациенты во время проверки не жаловались на качество пищи, им не нравилась только её температура. «При этом стоит учесть, что питание в больнице считается лечебным, поэтому может не всегда соответствовать вкусовым запросам и привычкам пациента», – заявляют в Депздраве.

По просьбе руководства больницы «для повышения качества питания и удовлетворения потребностей пациентов» поставщик «Раида» сменил повара.

«Доставка блюд производится своевременно, в термоконтейнерах и термопотах. Температурный режим пищи не нарушен, вкусовые качества соответствуют нормам. Нарушений и замечаний по поводу личной гигиены буфетчиков нет», – заключили в департаменте здравоохранения Ямала.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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