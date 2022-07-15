В отличие от Депздрава прокуратура Ямала нашла нарушения в питании пациентов новоуренгойских больниц

Прокуратура Ямала озвучила итоги проверки качества питания в новоуренгойских больницах. Сотрудники ведомства нашли в медучреждениях многочисленные нарушения. Их допустила компания «Раида», которая кормит пациентов, уточняют в надзорной инстанции 15 июля 2022 года.

В феврале агентство «Новый День» писало о том, что больные, которые проходят лечение в новоуренгойской ЦГБ, жалуются на качество питания. В марте из Депздрава ЯНАО пришёл официальный ответ, из которого следовало, что в больнице прошла проверка, замечаний к качеству еды у комиссии не возникло.

Вместе с этим прокуратура нашла в больницах просроченные продукты.

«ООО «Раида» при оказании услуги по питанию пациентов, находящихся на стационарном лечении в ГБУЗ «Новоуренгойская ЦРБ» и ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойский психоневрологический диспансер», допущены многочисленные нарушения качества и безопасности пищевых продуктов. В частности: обнаружены продукты питания с истекшим сроком годности, на готовой пищевой продукции отсутствовала маркировка о дате реализации, в связи с чем невозможно было определить её срок годности после реализации», – говорится в сообщении надзорной инстанции.

Непригодные продукты питания уничтожили.

В прокуратуре также сообщают, что виновные должностные лица привлечены к ответственности.

Отметим, ранее на почту агентства «Новый День» приходило письмо с обвинениями, которое было подписано юристами компании «Раида». В нём сообщалось, что жалоб на качество питания к ним не поступало.

Новый Уренгой, Юлия Фролова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»