Одиозная «Корпорация развития» получила убыток в 5,7 млрд рублей и рассчитывает работать дальше

«Корпорация развития» получила убыток по итогам 2021 года в 5,7 млрд рублей. Об этом сообщается в годовом отчёте компании, который есть в распоряжении агентства «Новый День». В нём также говорится, что одиозная структура не панирует ликвидацию в ближайшей перспективе. И это несмотря на то, что замгубернатора Тюменской области Андрей Киселёв говорил, что в 2022 году акционеры рассмотрят вопрос о ликвидации КР, а экс-глава ЯНАО Дмитрий Кобылкин называл Корпорацию «чёрной дырой». Несмотря на непростое финансовое положение компании, гендиректор Анатолий Незнаев получил в прошлом году доход в 8,3 млн рублей (почти 700 тыс. рублей ежемесячно).

Чем занималась структура в 2021 году

Как уверяют в годовом отчёте, в прошлом году «КР» занималась проектами шестистороннего соглашения с «Транснефтью» на Ямале. В него входит в том числе строительство полигона в посёлке Тазовский. Его должны ввести осенью 2022 года.

«Полигон рассчитан на 46 тыс. куб. отходов, это 35-39 тыс. тонн мусора. Здесь будут утилизироваться бытовые, медицинские и биологические отходы из Тазовского и Газ-Сале, а также отходы строительных и топливно-энергетических компаний, ведущих деятельность в радиусе 150 км от полигона», – сообщал г-н Незнаев в конце мая 2022 года. Его цитировали на сайте администрации Тазовского района.

В материалах «Корпорации развития» говорится, что её дочерняя компания – «Строительная компания «Развитие» – намерена получать прибыль с этого полигона после ввода его в эксплуатацию.

Ещё один объект, который упоминает «КР» в своём отчёте – канализационно-очистные сооружения в Коротчаево. Их Корпорация в в 2021 году продала «Уренгойгорводоканалу» (цена не сообщается).

А вот «Спортивно-оздоровительный комплекс в Коротчаево» Корпорация подарила городу.

Суды

На протяжении нескольки хлет «КР» участвовала в резонансных судбеных спорах.

Один из них – по поводу строительства моста через реку Надым (часть Северного широтного хода). ООО «Мостострой-12» требовала с Корпорации более 2 млрд рублей, которые структура якобы не заплатила за работу. Сначала подрядчику удалось отсудить эти 2 млрд рублей. Акционеры уже предусмотрели эти средства в бюджете. Однако вскрылся тот факт, что экспертиза об объёме выполненных работ была подделана. После этого в судах были пересмотрены решения в отношении долга. Суды шли с 2014 по 2021 годы.

Ещё один резонансный и непростой суд – связанный с убытками от реализации инвестиционного проекта ТЭС «Полярная» и банкротством специальной проектной компании ООО «Энергетическая компания «Урал Промышленный – Урал Полярный». Напомним, АО «Чешский экспортный банк» выдал под строитиельство этого объекта кредит. Но потом власти заявил, что станция никому не нужна. По версии прежнего губернатора Дмитрия Кобылкина, на строительстве настаивало Минэнерго. Как бы то ни было, кредит иностранцам никто не вернул. Банк попробовал привлечь к ответственности саму «КР».

«В октябре 2019 года АО «Чешский экспортный банк» в рамках дела о банкротстве ООО «Энергетическая компания «Урал Промышленный – Урал Полярный» подал заявление о привлечении Корпорации к дополнительной (субсидиарной) ответственности по обязательствам должника перед кредиторами. В удовлетворении заявления АО «Чешский экспортный банк» отказано», – говорится в годовом отчёте компании.

Не удалось иностранным инвесторам изменить это решение и в апелляции, и в кассации.

Акционерами «Корпорации развития» являются регионы УрФО – ХМАО, ЯНАО, Тюменская область, Челябинская область и Свердловская область.

Салехард, Ханты-Мансийск, Юлия Фролова

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