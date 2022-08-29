В Муравленко на День города организуют концерт Сосо Павлиашвили за 4,1 млн рублей

Концерт Сосо Павлиашвили в Муравлено на День города обойдётся в 4,1 млн рублей. Такую сумму заплатит за организацию выступления певца ГДК «Украина» тюменской компании – «Продюсерский центр «ш Ателье». Договор между структурами есть в распоряжении агентства «Новый День».

Г-н Павлиашвили выступит 4 сентября 2022 года в 20 часов в городском парке культуры и отдыха. В договоре прописаны названия 17 песен, которые предлагается исполнить артисту, но есть пометка, что они могут быть изменены.

В сумму контракта входит не только сам концерт, но и проживание, питание, трансфер, перелёт.

Ранее стали известны суммы, которые потратят на артистов в Новом Уренгое, Коротчаево, Ноябрьске, Губкинском.

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Муравленко, Наталья Ефремова

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