На Ямале пьяный мужчина выкинул плачущего ребёнка в окно (ВИДЕО)

В селе Аксарка Приуральского района пьяный мужчина выкинул из окна двухлетнюю девочку, которая мешала ему своим плачем. К счастью, ребёнок не получил серьёзных травм – падение смягчили сугробы. А от обморожения малышку спас сосед.

ЧП случилось 22 января. Злоумышленнику уже предъявлено обвинение. Следователи квалифицировали его действия как покушение на убийство. В момент преступления мужчина был пьян.



«Мужчина 1969 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, раздражённый плачем ребёка – внучки его сожительницы, выбросил девочку из окна квартиры с высоты второго этажа на улицу. Снежный покров смягчил удар при падении. Плач ребёнка услышал сосед обвиняемого. Мужчина выбежал на улицу и занёс потерпевшую в квартиру, вызвав бригаду скорой помощи»,– рассказали в пресс-службе следственного управления СК Ямала.

Злоумышленника поместили под стражу.

Приуральский район, Юлия Фролова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»