В суд ушло дело ямальца, который выбросил двухлетнего ребёнка в окно

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении жителя, который выкинул двухлетнего ребёнка в окно. Инцидент произошёл в Приуральском районе 22 января 2023 года.

«Ночью в селе Аксарка мужчина 1969 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, раздражённый плачем двухлетнего ребёнка – внучки его сожительницы, выбросил девочку из окна квартиры с высоты второго этажа на улицу»,– напоминают в СУ СК ЯНАО.

Ребёнок упал на снег и не получил серьёзных травм. Малышке помог сосед – он услышал плач ребёнка, вышел на улицу и занёс девочку в тепло, а также вызвал ей скорую.

Ранее силовики сообщали, что обвиняемый прошёл экспертизу – она показала, что он вменяемый и осозновал, что делает.

Уголовное дело направлено в суд.

Приуральскй район, Наталья Ефремова

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