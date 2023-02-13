российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 13 февраля 2023, 08:44 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

Выбросивший ребёнка в окно ямалец прошёл психиатрическую экспертизу

фото – из материалов уголовного дела, обвиняемый показывает, как выкидывал ребёнка. https://newdaynews.ru/yanao/784642.html

Следователи провели судебно-психиатрическую экспертизу в отношении обвиняемого в покушении на убийство ребёнка. Речь идёт о ЧП в селе Аксарка – мужчина выбросил 2-летнюю девочку в окно. Поводом стало то, что малышка плакала. Ранее следственное управлении СК Ямала возбудило уголовное дело.

«По результатам экспертизы мужчина в момент инкриминируемого ему преступления в полной мере осознавал фактический характер своих действий и мог руководить ими», – рассказали в ведомстве.

Инцидент произошёл ночью 22 января 2023 года. Обвиняемый 1969 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения выбросил девочку из окна квартиры с высоты второго этажа на улицу. Пострадавшая девочка – внучка его сожительницы. К счастью, ребёнок ушибся не сильно. От обморожения её спас сосед.

Приуральский район, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

На Ямале пьяный мужчина выкинул плачущего ребёнка в окно (ВИДЕО)

В рубриках

Ямал, Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия,