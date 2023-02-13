Выбросивший ребёнка в окно ямалец прошёл психиатрическую экспертизу

Следователи провели судебно-психиатрическую экспертизу в отношении обвиняемого в покушении на убийство ребёнка. Речь идёт о ЧП в селе Аксарка – мужчина выбросил 2-летнюю девочку в окно. Поводом стало то, что малышка плакала. Ранее следственное управлении СК Ямала возбудило уголовное дело.

«По результатам экспертизы мужчина в момент инкриминируемого ему преступления в полной мере осознавал фактический характер своих действий и мог руководить ими», – рассказали в ведомстве.



Инцидент произошёл ночью 22 января 2023 года. Обвиняемый 1969 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения выбросил девочку из окна квартиры с высоты второго этажа на улицу. Пострадавшая девочка – внучка его сожительницы. К счастью, ребёнок ушибся не сильно. От обморожения её спас сосед.

Приуральский район, Наталья Ефремова

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