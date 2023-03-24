Суд решил судьбу ямальца, который выкинул в окно ребёнка

В Приуральском районе осудили мужчину, который выбросил в окно двухлетнего ребёнка. Злоумышленник был пьян, а девочка мешала ему своим плачем. По решению суда мужчине придётся провести 11 лет в колонии строгого режима. Напомним, ребёнок не пострадал – падение смягчили снежные кучи.

«Ночью 22 января 2023 года в селе Аксарка мужчина, 1969 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, раздражённый плачем двухлетнего ребенка – внучки его сожительницы, выбросил девочку из окна квартиры с высоты второго этажа на улицу. Плач ребёнка услышал сосед обвиняемого. Он выбежал на улицу и занёс потерпевшую в квартиру, вызвав бригаду скорой медицинской помощи. Благодаря его действиям ребёнок не получил переохлаждение» – напомнили в следственном управлении СК Ямала.

В ходе расследования силовики даже проводили психиатрическую экспертизу обвиняемого. Она показала, что мужчина вполне вменяемый и понимал, что делает.

Приуральский район, Наталья Ефремова

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