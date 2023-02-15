В колонию отправится пассажир, порезавший попутчиков в поезде из Нового Уренгоя

В колонию должен отправиться дебошир, который в поезде Новый Уренгой – Уфа порезал ножом пассажиров. ЧП случилось в мае 2022 года. Подробности сообщают в Уральской транспортной прокуратуре.

«В пути следования пассажирского поезда №331 на территории Нефтеюганского района Югры осуждённый конфликтовал с пассажирами, двум из них он нанёс удар ножом в область груди и спины. Далее у злоумышленника возник умысел на угрозу убийством проводника вагона. Он схватил девушку-проводника за руку и направил нож к её лицу, высказывал угрозы убийством», – рассказывают в надзорной инстанции.

Обвиняемый – житель Республики Башкортостан. Его судили в Нефтеюганском суде.

Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство), п. «а, в» ч.2 ст.115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью) и ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством).



Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на 3 года в колонии общего режима. Подсудимый взят под стражу в зале суда. Приговор суда не вступил в законную силу.

Это не первый случай вооружённого конфликта в поезде. В 2019 году пьяный вахтовик из Башкирии в поезде Новый Уренгой-Уфа порезал малознакомого пассажира. Последнего пришлось госпитализировать.

В апреле 2022 года в поезде Уфа-Новый Уренгой нашли погибшего мужчину с верёвкой на шее. Ещё одно ЧП – поджог поезда Новый Уренгой – Оренбург. Поджигатель оказался психически больным.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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