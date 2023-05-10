Власти Салехарда готовы потратить на 2 променада около 170 млн рублей

Власти готовы потратить на обустройство двух пешеходных зон в Салехарде около 170 млн рублей. Сейчас чиновники ищут исполнителей для работ по улицам Республики и Арктической. За первый проект подрядчику готовы отдать 36 млн рублей, за второй – 131 млн рублей.

Ранее проекты пешеходных зон презентовал глава столицы Ямала Алексей Титовский.

Согласно материалам госзакупок, пешеходную зону по ул. Арктическая (в районе д. 4) нужно сделать до 1 сентября 2023 года. Там планируют сделать в том числе ротонду с качелями, зону для игр с мячом и скалодром, тренажёры для пожилых людей, детскую площадку. Кроме того – столы для настольных игр и зону для выставки рисунков горожан.

Променад на улице Республики тоже должен быть завершён до начала осени. Ранее агентство уже сообщало, что согласно проекту, цель благоустройства – обозначение аллеи к 35-летию УМВД ЯНАО и демонстрация камня как центральной части аллеи. Вдоль улицы Республики появится розово-фиолетовая подсветка «Северное сияние», кроме того, появится арт-объект «рожки» в виде части национального орнамента ЯНАО.

Подрядчиков строительства определят ближе к концу мая.

фото - вид улицы Арктическая ДО благоустройства Благоустройство улицы Арктической Благоустройство улицы Арктической Вид улицы Республики ДО благоустройства

Салехард, Наталья Ефремова

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