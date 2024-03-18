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Понедельник, 18 марта 2024, 08:04 мск

Новости Ямал

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Либерал-демократ Слуцкий получает второй результат на Ямале на президентских выборах

фото – тг-канал Леонида Слуцкого

Наибольшее число голосов на выборах президента в ЯНАО набрал действующий глава государства Владимир Путин. Его результат – 91,75% по данным на полночь местного времени 18 марта.

На втором месте – представитель ЛДПР Леонид Слуцкий. Он набрал 3,37% голосов. На третьем месте коммунист Николай Харитонов с результатом 2,51%.

Результат отличается от предварительных итогов по стране – согласно данных Центризбиркома РФ, на втором месте в стране представитель КПРФ Николай Харитонов.

Число недействительных бюллетеней на Ямале – 2715 штук.

Салехард, Наталья Ефремова

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