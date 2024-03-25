Губернатор ЯНАО Артюхов выступит с докладом 27 марта

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов выступит с ежегодным докладом 27 марта. Об этом сообщает официальный тг-канал правительства округа.



В последние годы г-н Артюхов отказался от торжественного отчёта-послания и зачитывал доклад из студии. В прошлом 2023 году губернатор обозначил 2 новых дополнительных ключевых направления развития региона: лучшая территория детства и самая безопасная территория.



Он поручал профильному департаменту во главе с Сергеем Неустроевым разработать комплексную программу безопасности ЯНАО.

Салехард, Наталья Ефремова

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