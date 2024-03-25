Губернатор ЯНАО Артюхов выступит с докладом 27 марта

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов выступит с ежегодным докладом 27 марта. Об этом сообщает официальный тг-канал правительства округа.
В последние годы г-н Артюхов отказался от торжественного отчёта-послания и зачитывал доклад из студии. В прошлом 2023 году губернатор обозначил 2 новых дополнительных ключевых направления развития региона: лучшая территория детства и самая безопасная территория.
Он поручал профильному департаменту во главе с Сергеем Неустроевым разработать комплексную программу безопасности ЯНАО.
Салехард, Наталья Ефремова
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»