На Ямале юноша избил дядю и оставил его в тундре умирать

В Тазовском районе осудили юношу, который убил своего дядю. 19-летнего ямальца отправят на 1 год 6 месяцев в колонию общего режима.

ЧП случилось 7 июня 2023 года.

«В правоохранительные органы поступило сообщение от жителей Гыданской тундры о том, что около жилого балка в тундре обнаружено тело 57-летнего местного жителя. Накануне 4 июня в гости к погибшему приезжал его племянник. Между распивавшими спиртные напитки родственниками возник конфликт, в ходе которого 19-летний юноша из-за личных неприязненных отношений жестоко избил мужчину, нанеся ему удары по различным частям тела руками и ногами, а также используемой в качестве оружия металлической канистрой», – говорится в сообщении следователей ЯНАО.

Юноша оставил избитого дядю на улице и уехал в своё стойбище. Умершего на месте преступления мужчину обнаружили его соседи. Мужчина умер от переохлаждения, зафиксировала экспертиза.

Квалификация обвинения – ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

В прошлом году в Тазовской тундре произошло ещё одно жестокое преступление: ямалец избил и связал брата, а затем бросил его на морозе в тундре. Замёрзшего насмерть мужчину нашли случайные прохожие. Совершивший преступление ямалец признан психически больным, его направили на принудительное лечение в учреждение специализированного типа.

Тазовский район, Наталья Ефремова

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