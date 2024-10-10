В Салехарде во время пожара в «деревяшке» погиб человек

В Салехарде ночью 10 октября горел жилой деревянный дом, в ходе тушения пожарные нашли бездыханное тело мужчины. Одному человеку удалось спастись. Сгорело одноэтажное строение по адресу Ангальский Мыс, д.12.

Как уточнили в пресс-службе управления МЧС ЯНАО, сообщение о возгорании поступило ровно в полночь.

По данным единой дежурно-диспетчерской службы, в доме 4 квартиры, фактически проживали 3 человека.

Через несколько минут пожарные были на месте вызова. Одного человека из горящего дома эвакуировали. Была информация о том, что в доме есть ещё человек. В ходе тушения и разведки здания пожарные обнаружили мужчину без признаков жизни.

Спустя час пожар локализовали.

На месте пожара работает дознаватель МЧС России для выяснения причин произошедшего.

Салехард, Наталья Ефремова

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