Следователи изучают обстоятельства гибели мужчины во время пожара в «деревяшке» на Ямале

Следователи начали проверку из-за гибели мужчины во время пожара в жилом деревянном доме в Салехарде. Речь идёт о строении по адресу Ангальский мыс, 12.
«По данным следствия, в Салехарде в ночное время 10 октября 2024 года при тушении пожара в жилом доме по улице Ангальский Мыс обнаружено тело мужчины. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты. Им предстоит установить все обстоятельства происшествия, выяснить причину пожара», – рассказали в Следкоме Ямала.
Ранее в управлении МЧС сообщили, что одного человека удалось спасти. Была информация о том, что в доме есть ещё один северянин. К сожалению, нашли его уже погибшим.
Решение о возбуждении или невозбуждении уголовного дела примут после проверки.
Салехард, Наталья Ефремова
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