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Четверг, 10 октября 2024, 15:22 мск

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Власти Салехарда обещают выжившим погорельцам новые квартиры в Обдорском

Власти Салехарда пообещали выдать ключи от новых квартир людям, чье жильё сгорело сегодня ночью. Речь идёт о доме по адресу Ангальский мыс,12. В пожаре погиб один из жильцов. Новые квартиры чиновники пообещали остальным двум семьям, которые жили в сгоревшем строении.

Квартиры людям предоставят в новом микрорайоне Обдорский, сообщили в тг-канале мэрии.

Дом, в котором ночью возник пожар, планировали снести в этом году. Он был аварийным. Теперь он восстановлению не подлежит, добавили в мэрии.

Салехард, Наталья Ефремова

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