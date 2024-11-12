В Лабытнанги в пожаре сгорел деревянный жилой дом

В Лабытнанги в ночь на 12 ноября 2024 года сгорел жилой дом. Людей, которые там жили, теперь, очевидно, придётся переселять. Это был деревянный дом по адресу Школьная, 2. Он 20-квартирный, двухэтажный, 1984 года постройки. По предварительным данным мэрии, во время пожара в доме находились 26 человек. Пострадавшие были эвакуированы.

На месте пожара продолжают работу экстренные службы, уточняются данные о пострадавших.

«Сегодня состоится встреча с жильцами сгоревшего дома. Будет определена адресная потребность по оказанию поддержки», – уточнили в администрации Лабытнанги. Глава города Марина Трескова заявила, что «дом отстоять не удалось».

Из-за пожара и его ликвидации оказалась повреждена канализация, соединяющая дома 2 и 2а по ул. Школьной. В мэрии обещают, что к работам по восстановлению сети обслуживающая организация приступит в ближайшее время.

В двухэтажном деревянном здании 20 квартир, зарегистрировано 39 человек. Как утром сообщили городские власти, 13 жильцов дома заселились в «Семь лиственниц», остальные разместились у родственников.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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