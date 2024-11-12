В Лабытнанги в пожаре сгорел деревянный жилой дом

В Лабытнанги в ночь на 12 ноября 2024 года сгорел жилой дом. Людей, которые там жили, теперь, очевидно, придётся переселять. Это был деревянный дом по адресу Школьная, 2. Он 20-квартирный, двухэтажный, 1984 года постройки. По предварительным данным мэрии, во время пожара в доме находились 26 человек. Пострадавшие были эвакуированы.
На месте пожара продолжают работу экстренные службы, уточняются данные о пострадавших.
«Сегодня состоится встреча с жильцами сгоревшего дома. Будет определена адресная потребность по оказанию поддержки», – уточнили в администрации Лабытнанги. Глава города Марина Трескова заявила, что «дом отстоять не удалось».
Из-за пожара и его ликвидации оказалась повреждена канализация, соединяющая дома 2 и 2а по ул. Школьной. В мэрии обещают, что к работам по восстановлению сети обслуживающая организация приступит в ближайшее время.
В двухэтажном деревянном здании 20 квартир, зарегистрировано 39 человек. Как утром сообщили городские власти, 13 жильцов дома заселились в «Семь лиственниц», остальные разместились у родственников.
Лабытнанги, Наталья Ефремова
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2024, РИА «Новый День»