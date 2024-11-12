В сгоревшей» «деревяшке» в Лабытнанги нашли тело погибшего

Во время разбора завалов в сгоревшем сегодня ночью доме в Лабытнанги нашли тело погибшего мужчины. Речь идёт о деревянном здании по адресу Школьная,2. Дом выгорел полностью на площади 647 «квадратов», уточнили в региональном главке МЧС.
«После ликвидации пожара обнаружено тело мужчины 1983 года рождения, являющегося жителем данного дома. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты, назначены судебные экспертизы», – рассказали в следственном управлении СК Ямала.
Следователи установят обстоятельства происшествия и выяснят причину пожара.
По результатам проверки они примут решение о возбуждении дела или отказе в возбуждении.
Пожар возник ночью. В сгоревшем двухэтажном здании 20 квартир, зарегистрировано 39 человек.
Как сообщила вечером глава Лабытнанги Марина Трескова, в качестве временной меры всем погорельцам предложено жильё в маневренном фонде. Она уточнила, что окружное правительство будет решать вопрос с предоставлением дальнейшего постоянного жилья пострадавшим.
«Дальнейший жилищный вопрос погорельцев будем решать совместно с правительством округа», – написала мэр.
Лабытнанги, Наталья Ефремова
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