Пожар с погибшим в «деревяшке» Лабытнанги устроил психически нездоровый мужчина

Пожар с погибшим в Лабытнанги устроил, по версии следствия, психически нездоровый мужчина. Его предлагают принудительно лечить, сообщает прокуратура ЯНАО. В суд направлено уголовное дело.

ЧП случилось 12 ноября 2024 года. «После ликвидации пожара обнаружено тело мужчины 1983 года рождения, являющегося жителем данного дома», – рассказывали следователи.

По версии следствия, поджигатель страдает хроническим психическим расстройством, в силу которого, в момент совершения преступления, он не мог осознавать фактический характер своих действий.

Ущерб жильцам дома и муниципалитету составил более 91 млн рублей. Также следователи установили, что виновник поджога в своей квартире хранил бездымный порох, который является взрывчатым веществом метательного действия.

Его действия квалифицированы по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное общеопасным способом), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога и повлекшее иные тяжки последствия), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ).

В Ноябрьске силовики сообщали, что виной пожаров в четрёх домах, в том числе и с погибшими, стал пироман.

Лабытнанги, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube