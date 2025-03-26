Оштрафован охранник школы, пропустивший на уроки ученика с пневматическим пистолетом

Суд в Губкинском вынес приговор охраннику местной школы, который не заметил, что один из учеников пронес на занятия пневматический пистолет. По решению судьи, обвиняемый был оштрафован, сообщает пресс-служба СКР по ЯНАО.

Напомним, что инцидент произошел 22 октября 2024 года. Один из девятиклассников школы №9 в Пурпе принес в школу пистолет и на уроке физики начал из него стрелять – сначала два раза в окно. После этого подросток направился в туалет, где, используя тот же пистолет, выстрелил в правую ногу одному из школьников, причинив тому средний вред тяжести здоровью, а затем выстрелил в сторону одной из стен туалета.

ЧП вызвало широкий общественный резонанс и дискуссию об усилении безопасности в школах. Тем более, что случай в Пурпе был вторым за месяц в школах Ямала. В начале октября ученик школы № 17 в Новом Уренгое принёс в школу пистолет. Пневматика сработала в сумке, пуля отрекошетила от пола и попала в лицо одной из учениц.

После этого прокуратура провела проверки безопасности в школах округа. Ведомство подтвердило, что рамки металлоискателей не везде обнаруживают пневматическое оружие.

Отметим, что подросток тоже получил обвинение – в хулиганстве.

Губкинский, Елена Васильева

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