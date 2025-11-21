После потопа более 300 жителей Пуровского района освободят от арендной платы за землю

После летнего потопа, случившегося в Пуровском районе в 2025 году и приведшего введению локального режима ЧС, более 300 местных жителей будут освобождены от арендной платы за землю.

Льготой смогут воспользоваться ямальцы, факты подтопления земельных участков были зафиксированы.

Напомним, что в июне текущего года в результате быстрого таяния снега в тундре и разлива рек, произошло крупное подтопление в Тарко-Сале. Пострадали дачи, гаражи, а также территории промышленного назначения. Было эвакуировано 90 человек, объявлен режим ЧС. Большая вода начала уходить из Тарок-Сале через пять дней.

Администрация Пуровского района поясняет: льгота для ямальцев будет действовать с момента объявления режима ЧС или повышенной готовности и до конца года, в котором он введен. То есть пуровчане освобождены от арендной платы с 1 июня по 31 декабря 2025 года, а все уже потраченные за аренду в этот период средства будут перенаправлены на платежи в 2026 году.

Принятое решение позволит создать дополнительный механизм поддержки, который будет работать не только сейчас, но и в случае возникновения таких чрезвычайных ситуаций в будущем, пояснили в администрации. Кроме того, для защиты от большой воды в Пуровском районе после визита губернатора было решено построить насыпи высотой в полтора метра, чтоб сдерживать потопы.

Сейчас в Пуровском районе на завершающей стадии строительство подъездных дорог к дачным участкам. Жители получат подъезды, отсыпанные щебнем, на участке почти 2,5 километра. Для отвода воды и защиты от подтоплений устанавливают водопропускные трубы, которые позволят отводить воду во время весеннего паводка и в период дождей.

«Собственникам жилых помещений и представителям малого бизнеса также оказывается финансовая поддержка. На сегодняшний день муниципальными мерами уже воспользовалось свыше 220 человек, еще 125 собственников получили дополнительные региональные выплаты – по 150 и 500 тысяч рублей. Компенсацию затрат на ликвидацию последствий подтопления получили 15 предпринимателей», – пояснили в пресс-службе администрации ЯНАО.

Тарко-Сале, Елена Васильева

